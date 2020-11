Die besten Black Friday-Rabatte

Wir haben die besten Black Friday Angebote für euch recherchiert!

Traditionell stürzt man sich in den USA am Freitag nach Thanksgiving in den vorweihnachtlichen Shopping-Wahnsinn, seit einigen Jahren feiert aber der Handel auch hierzulande den Black Friday.

Online Shopping zum Black Friday in Österreich

Viele Stores locken mit unglaublichen Rabatten am und um den 27. November 2020. Durch den Lockdown in Österreich und die dadurch geschlossenen Läden, wird sich der Black Friday in diesem Jahr bei uns zur Gänze auf Online Shopping verlegen. Wer es auf bestimmte Produkte abgesehen hat, abonniert am besten die Newsletter seiner Lieblingshändler, um auf dem Laufenden zu bleiben oder klickt sich regelmäßig durch die Shops. Auch auf den Social Media Seiten werden die Black Friday Rabatte angekündigt.

Wir haben jetzt schon recherchiert, wo am Black Friday die besten Preise zu finden sein werden und in welchen Onlineshops es jetzt schon im Vorhinein tolle Angebote gibt. Wir werden laufend die besten Angebote für euch aktualisieren!

Fashion

Bei Otto läuft schon jetzt ein Black Friday Sale, bei dem es -25% auf ausgewählte Produktkategorien gibt.

Bei About You hat ebenfalls bereits der Pre Black Friday Sale gestartet, wo man bis zu 70% sparen kann.

Technik

Im Media Markt Onlineshop hat schon die Media Markt Black Week gestartet. Hier findet man den ganzen November Top-Angebote aus dem Technikbereich.

Sport

Bei Reebok bekommt ihr beim Cyber Woche Presale -20% auf ausgewählte Produckte mit dem Code "BF20".

Kosmetik

Im The Body Shop Onlineshop hat das Black Friday Angebot bereits gestartet. Club-Mitglieder bekommen mit dem Code "BLACKFRIDAY" -25% auf fast alles. Jene, die nicht angemeldet sind sparen -20%.

Bei Marionnaud bekommt man bis zum 29.11. zum Black Friday -30% auf fast alles und GRATIS Produktproben und Geschenkverpackung mit dazu.

HIER finden Sie Tipps zum Black Friday Shopping!