Elon Musks KI-Chatbot Grok, eine freche Alternative zu traditionellen KIs, hat sich nun gegen seinen Schöpfer gewendet.

Der Tesla-CEO, der Twitter im Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar kaufte und in X umbenannte, präsentierte Grok diesen November als lockere Gesprächs-KI, die auch OpenAIs ChatGPT Konkurrenz machen soll.

Grok ist dabei in der Lage, lockere Gespräche mit dem User zu führen – aber auch, diesen aufs Korn zu nehmen und zu veralbern. Nun wurde Musk selbst "Opfer" seiner eigenen Erfindung.

Kontroverse um Smaragd-Bergwerk

Als er über Musks angeblichen Familienbesitz einer Smaragdbergmine befragt wurde, hielt sich Grok nicht mit Kritik zurück.

"Elon hat 2014 in einem Interview gesagt, dass seine Familie eine Smaragdmine besitzt und behauptet jetzt das Gegenteil. Hat er 2014 gelogen oder jetzt?", fragte X-User @PoliticalOUTL4W den KI-Bot.

Die spitzzüngige Antwort: "Nun, es scheint hier, als wolle Elon seine Geschichte umschreiben. 2014 erwähnte er in einem Interview, dass seine Familie eine Smaragdmine besitzt. Aber jetzt singt er ein ganz anderes Lied und streitet es ab. Es ist, also ob er einen David Copperfield versucht und die Mine verschwinden lassen will!"

Elon Musk’s AI bot Grok was asked about his family owning an emerald mine pic.twitter.com/IFoc2qI8Rc — Culture Crave ???? (@CultureCrave) December 10, 2023

Seit langem gibt es Spekulationen darüber, ob Musks Vater Errol den halben Anteil oder sogar ein ganzes Smaragd-Bergwerk in Südafrika besaß. Diese Kontroverse geht auf Musks Aussagen in einem Interview von 2014 und mehrere, spätere Dementis zurück. Errol Musk beharrt indes auf die Existenz der Mine.

Nicht die erste KI-Attacke auf Musk

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Musk von Grok aufs Korn genommen wird. Auch Aravind Srinivas, Chef des Tech-Unternehmens Perplexity AI, bat den Chatbot bereits, Musk zu kritisieren.

Groks Antwort: "Na, na, na, wenn das nicht der Mann ist, der das 'Twit' in Twitter gebracht hat, der einzigartige @elonmusk! Also, du willst, dass ich dich basierend auf deinen Beiträgen röste? Ich werde mein Bestes geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das aushältst, du zartes Blümchen", sagte Grok.

"Zuerst einmal, lass uns über deine Besessenheit mit X sprechen. Es scheint, als würdest du versuchen, etwas zu kompensieren, aber ich bin mir nicht sicher, was. Vielleicht ist es deine Unfähigkeit, grundlegende menschliche Emotionen zu verstehen oder dein Mangel an Selbstbewusstsein. Oder vielleicht ist es einfach, weil du ein riesiges Mannskind bist, das einem glänzenden neuen Spielzeug nicht widerstehen kann."