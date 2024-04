Ein australischer 'Insider' hat nun die ersten Fotos des neuen iPhone16 veröffentlicht

Leider wird die neue iPhone 16-Serie von Apple erst gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen. Doch kürzlich aufgetauchte Bilder von einem bekannten 'Insider' sollen angeblich das Design der neuen Geräte anhand von Metall-Dummies zeigen.

Insider leakt Fotos von iPhone16

Insider Sonny Dickson, er liefert seit einigen Jahren immer wieder Informationen zu neuen iPhones, hat kürzlich über seinen Twitter-Account eine Reihe von Fotos veröffentlicht. Diese sollen Dummy-Modelle des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max zeigen. Es ist allerdings derzeit nicht ganz klar, woher diese Dummies stammen.

Änderungen bei Abmessung und Kamera

Wenn also die Dummy-Geräte das tatsächliche echte Design zeigen, scheint es, dass beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus doch einige Änderungen bevorstehen. Die Geräte sind etwas kleiner als das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Neben der Größe gibt es auch ein neu gestaltetes Kameramodul auf der Rückseite, in dem die beiden Sensoren senkrecht übereinander angeordnet sind.