EVE: Der DNA-sammelnde Fisch-Roboter

An der ETH Zürich sind Ingenieur-Studenten drauf und dran, innovative Roboter zu entwickeln, die für die Meeresforschung von revolutionärer Bedeutung sein könnten. Ein Gerät ist bereits im Zürcher See unterwegs und wird dort in Echtzeit getestet: "Eve", ein Roboterfisch von weicher Textur, ahmt das Schwimmverhalten echter Fische nach, sodass er das vorhandene Ökosystem nicht stört.

Ausgestattet mit einer Kamera, Sonar und einem Filter zur Erfassung von Umwelt-DNA (eDNA), kann Eve nicht nur Hindernissen ausweichen, sondern eben auch DNA-Proben sammeln, die im Labor analysiert werden - sein eigentlicher Auftrag. Ziel ist es auf lange Sicht, eine genauere Kartierung der Artenvielfalt in Gewässern zu erzielen.

CNN Tech for Good features ETH Zurich students who designed a #Robotic fish that collects #Environmental #DNA. “By making Eve look like a fish, we are able to be minimally invasive into the ecosystem…,” explained grad student Dennis Baumann. ???? https://t.co/BLFaOEUZQT @eth_dmavt