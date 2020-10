Facebook Dating ab sofort in Österreich

Mit etwas Verspätung ist der Tinder-Gegner jetzt auch hierzulande verfügbar.

Facebook bringt seine Dating-Funktion nach einer monatelangen Verzögerung wegen Datenschutz-Bedenken nun auch in Europa an den Start. Man habe sich Zeit gelassen, um alles definitiv richtig zu machen, sagte Produktmanagerin Kate Orseth zu der am Donnerstag angekündigten Markteinführung in 32 europäischen Ländern. Im Februar hatte Facebook den Start der Flirt-Plattform kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben.

Eigenes Profil

Bei Facebook Dating können Nutzer im Alter über 18 Jahren ein separates Profil anlegen. Facebook schlägt dann potenzielle Partner vor - auf Grundlage der Angaben der Nutzer, aber auch des Wissens der Plattform über ihre Interessen und Aktivitäten. Der Tinder -Gegner wird am Donnerstag ausgerollt und sollte spätestens am Abend auch bei den rund 4 Millionen heimischen Nutzern verfügbar sein. Neben den Apps (iOS und Android) ist Facebook Dating auch in der Webversion verfügbar.

Spezial-Funktion

Facebook-Freunde sind davon ausgenommen - außer man kennzeichnet jemanden von ihnen im Dating-Profil als "heimlichen Schwarm" bzw. "Secret Crush". Auf diese Liste kann man bis zu neun Personen setzen. Davon erfahren die Nutzer dann nur, wenn es eine gegenseitige Übereinstimmung gibt. Um die Flirt-Funktion sicher zu gestalten, können bei Unterhaltungen zwischen den Nutzern keine Fotos oder Videos verschickt werden. Jeder könne einen anderen Nutzer blockieren oder melden. Facebook gibt Nutzern zugleich die Möglichkeit, Inhalte aus der konzerneigenen Fotoplattform Instagram einzubinden. Wer Facebook- oder Instagram-Storys in seinem Dating-Profil teilt, könne den andere Usern zeigen, wer er oder sie sei, so das Online-Netzwerk.

Virtuelle Verabredungen

Hat man ein Match, kann man einen Videochat starten. Dazu genügt ein Klick oder Tippen auf das Videosymbol im Chat, daraufhin erhält der Gesprächspartner eine Einladung. Sobald er zustimmt, nimmt er am Videoanruf teil. Vorname und Foto des Dating-Profils werden angezeigt, sobald der Anruf startet.

Die Pläne für eine Dating-Funktion hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg erstmals im Frühjahr 2018 vorgestellt. Seit dem Start im vergangenen Jahr war Facebook Dating bisher schrittweise in 20 Ländern eingeführt worden.

