Fans aufgepasst! Das neue "Zelda"-Spiel kommt

Jetzt können sich alle Fans des Klassikers freuen. Im September kommt das neue "Zelda"-Spiel.

Vor einem Jahr kam „Tears of the Kingdom“. Jetzt erwartet uns schon der nächste "Zelda"-Knaller.

Bald ist es soweit

Am 26. September kommt „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“. Und es gibt einige Neuigkeiten. Hier das wichtigste im Überblick:

Zum ersten Mal dürfen Spieler nicht den mit Schwert und Bogen bewaffneten Helden Link spielen

Neu ist die Prinzessin Zelda des Fantasy-Reichs Hyrule

Die neue Geschichte erzählt das Verschwinden von Link und wie er gerettet werden soll

Das neue "Zelda" wird auf Nintendos und am TV-Gerät ebenso wie unterwegs auf Switch-Konsolen nutzbar sein.