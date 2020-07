Finanzamt warnt erneut vor gefälschten E-Mails

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnte am Dienstag erneut vor gefälschten E-Mails , die derzeit im Namen des BMF an versendet werden. Die betrügerischen Nachrichten mit dem Betreff „Großartige Neuigkeiten! Sie haben eine Steuerrückerstattung erhalten.“ beinhalten die Information, dass die Empfänger eine Steuerrückerstattung erhalten und zu diesem Zweck ihre persönlichen Daten bekanntgeben sollen. Diesen Anweisungen sollte man jedoch in keinem Fall folgen.



Auch FinanzOnline-Seite gefälscht

Der enthaltene Hyperlink führt auf eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline, die zur Eingabe von persönlichen Daten wie Kreditkartendaten auffordert. Darüber hinaus sei bekannt, dass die Internetbetrüger heimische Bürger in der Vergangenheit auch telefonisch und mittels SMS kontaktiert haben. Die Betrüger gaben sich dabei als Finanzamtsbedienstete aus und versuchten, die Betroffenen zur Herausgabe ihrer persönlichen Kontodaten zu verleiten.

Sofort löschen

Das BMF betont in einer Aussendung, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und sowohl die versendeten E-Mails als auch das darin verlinkte Internetportal Fälschungen darstellen. Informationen der Behörde erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Nutzer werden niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen aufgefordert. Daher empfiehlt das BMF, solche E-Mails sofort zu löschen.