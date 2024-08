Geld sparen mit Google Chrome? So einfach geht's!

Weil Google Chrome neuerdings mit einem intelligenten Produktvergleich ausgestattet ist, lässt sich ab sofort leichter Geld sparen. Das Ziel dahinter ist, dass Online-Shopping einfacher und übersichtlicher wird, damit User nicht mehr bezahlen als nötig.

Google Chrome hat mit seiner neuen KI-Funktion einen Produktvergleich über Tabs hinweg eingerichtet. Vor allem Schnäppchenjäger dürften von diesem Feature begeistert sein. Denn von der sogenannten "Tab Compare"-Funktion sollen all jene profitieren, die beim Online-Shopping gerne Preise und Produktdetails vergleichen.

Durch die KI werden Produktinformationen aus den geöffneten Tags zusammengetragen und für die User in der Folge übersichtlich aufbereitet. So sind im Browser Preise, Bewertungen und wichtige Produktdetails dargestellt, um sie auf einen Blick erfassen zu können. Die Kaufentscheidung soll der Kundschaft so leichter fallen und obendrein noch wertvolle Zeit sparen. Um das Kauferlebnis noch besser zu gestalten, will Google die neue KI-Funktion mit möglichst vielen Online-Shops kompatibel machen.

© Chrome Webstore ×

Im Gebrauch ist die Vergleichsfunktion ganz einfach handhabbar. Als User ist es bloß nötig, die zu vergleichenden Produkte in unterschiedlichen Tabs zu öffnen. Google nach erkennt Chrome dann von selbst aus, ob es sich um ähnliche Produkte handelt, deren Preise miteinander verglichen werden sollen.