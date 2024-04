Gibt es bald einen Haushaltsroboter von Apple?

Der Tech-Multi aus den USA bastelt an seiner nächsten großen Innovation.

Ein Roboter, der putzt, abwäscht und im Sommer kühle Getränke serviert? Das könnte in absehbarer Zeit Realität sein! Nach dem endgültigen Scheitern des iCars forscht Apple nun intensiv an automatisierten Haushaltsgeräten, die unser aller Leben erleichtern sollen. Wie Bloomberg berichtet, tüfteln gleich mehrere Teams im Unternehmen an mobilen Robotern, um uns Menschen im Haushalt unter die Arme zu greifen. Allerdings steckt das Projekt laut Insidern noch in den Kinderschuhen.

Tischgerät mit beweglichem Display

Darüber hinaus wurde bekannt, dass der iPhone-Hersteller ein fortschrittliches Tischgerät für zu Hause erarbeitet, das Robotik einsetzt, um ein Display zu bewegen. Einfach gesagt: Das smarte Display soll durch Kopfbewegungen steuerbar sein. Ob diese Technologie tatsächlich den Weg in den privaten Haushalt findet, ist noch nicht bekannt.