Google Doodle ehrt Top-DJ Avicii

Startseite der Google-Suche steht am 8. September im Zeichen des DJs und Songwriters.

Am 8. September 2021 wäre Avicii (bürgerlicher Name Tim Bergling) 32 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass widmet Google dem Musiker ein Google Doodle. Dieses ist den ganzen Tag auf der Google Startseite in Österreich und 46 weiteren Ländern zu sehen.

Doodle in Form eines Top-Hits

Das Doodle soll in Form eines Musikvideos zu Aviciis Hit „Wake Me Up“ an seine Karriere und seinen Beitrag für die Pop- und Elektromusik erinnern. Laut Google ist das Doodle unter anderem in Zusammenarbeit mit der Familie von Tim Bergling entstanden.

Video zum Thema: Google Doodle zu Ehren Aviciis Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Stiftung

Aviciis Eltern haben in Gedenken an ihren Sohn nach dessen Tod im Jahr 2018 die Tim Bergling Foundation gegründet. Diese setzt sich für psychische Gesundheit und Suizidprävention ein.