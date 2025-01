Google löschte US-Präsident Joe Biden

Laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Independent" wurde die Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus vollständig aus Google-Suchanfragen wie "US-Präsidenten", "Präsidenten der Vereinigten Staaten" und "US-Präsidenten in der Reihenfolge" ausgelassen. Am Donnerstag bemerkten Social-Media-Nutzer, dass Biden in der Liste der Präsidenten, die die USA regierten, nicht auftauchte.

In der angezeigten Liste wurde Donald Trump als letzter Präsident der USA genannt – sogar zweimal – während Joe Bidens Name nirgendwo zu finden war. Vor Trumps Amtszeit im Jahr 2016 waren die Ergebnisse korrekt und nannten die vorherigen Präsidenten wie Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton und sogar George Washington.

Nutzer teilten Screenshots ihrer Suchergebnisse, die zeigten, dass Herr Biden ausgelassen wurde. Es bleibt unklar, wie lange Bidens Name aus der Google-Suche verschwunden war. Der Fehler wurde jedoch gegen 2 Uhr ET (12:30 Uhr MEZ) behoben.

.@Google so if I type in US Presidents I get a list of US Presidents in order of when they were in office except there's no @JoeBiden.



Anyone know why? @searchliaison what's going on? #SEO @BARRY pic.twitter.com/BX9XKTl0Ab