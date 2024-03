Groß-Ausfall: Facebook, Instagram und Threads sind down

Facebook ist von einer massiven Störung betroffen. Das soziale Netzwerk funktioniert derzeit nicht. Auch Instagram ist down.

Groß-Ausfall im Facebook-Universum. Seit kurz nach 16 Uhr geht nichts mehr. Der Nachrichtenfeed wird nicht geladen und die Anmeldung ist teils unmöglich. Die Probleme treten in Österreich, Deutschland, der Schweiz auf, aber auch in Großbritannien und in den USA geht derzeit nichts mehr.

Nutzer können sich bei Facebook nicht mehr anmelden

Bei Instagram werden alte Posts zwar angezeigt und auch die alten Stories funktionieren, wer aber neue Posts sucht, dem wird nichts angezeigt.

Bei Facebook können sich die Nutzer hingegen gar nicht mehr anmelden.

Wer die Facebook-App öffnet erhält am Dienstagnachmittag teils die Meldung "Sitzung abgelaufen. Bitte melde dich erneut an."

Ein erneuter Login ist aber nicht möglich. Dieser wird mit der Meldung "Falsches Passwort" verweigert.

Großflächiger Hack oder überlastete Server?

Derzeit wird nach den Ursachen geforscht. Gemeinsam haben die sozialen Netzwerke Milliarden Nutzer. Laut netzwelt.de wurden seit 16 Uhr zehntausende Störungen gemeldet.

Immerhin: Whatsapp läuft derzeit noch.