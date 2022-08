Blick auf das neue iPhone 14

Schon am 7. September steigt die Keynote, kurz darauf startet der Verkauf.

San Cupertino. Apple-Fans müssen nicht mehr lange warten! Der Termin, wann das lang ersehnte neue Apple iPhone 14 vorgestellt wird, steht offi­ziell fest. Am 7. September ist es so weit. Dann steigt die Keynote, das große Apple Event, auf der die neueste Generation der iPhones – das iPhone 14, 14 Pro und Max – erstmals vorgestellt wird. Der Verkauf könnte ab dem 16. September starten. Im Herbst ist das neue iPhone also fix.

Leaks zum Nachfolger vom iPhone 13 breiten sich bereits im Internet aus. ­Neben einer Schnellladefunktion soll das iPhone 14 auch in neuen Farben erscheinen – etwa in einem schillernden Pink.

Satellitentelefonie? Die Gerüchte kurz zusammengefasst: ein Always-on-Display, ein USB-C-Anschluss, ein 48-Megapixel-Bildsensor und Satellitentelefonie sollen die Käufer des iPhone 14 ihr Eigen nennen.

Von 6,1 bis 6,7 Zoll. Die Größen der vier neuen Handys: iPhone 14 und iPhone 14 Pro mit 6,1-Zoll-Display (15,5 Zentimeter), iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max kommen mit einem 6,7-Zoll-Display (17 Zentimeter).

Preis. Das normale iPhone dürfte 800 Dollar kosten, das 14 Pro Max sogar 1.199.