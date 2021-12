Die Kunden dürfen sich über den erbitterten Kampf freuen - er sorgt für billige Tarife.

Bei den heimischen Billig-Mobilfunkanbietern kommt es derzeit einmal mehr zu einer wahren Preisschlacht. Angezettelt wurde diese von Hofer. Wie berichtet, rüstet der Diskonter ab 2. Dezember seinen beliebten Tarif HoT fix auf . Den Nutzern stehen dann 20 GB (15 GB + 5 GB Gratis-Datenreservere) statt 15 GB pro Monat zur Verfügung. Der Preis von 9,90 Euro pro Monat (bzw. für 30 Tage) bleibt gleich. Die Verbesserung gilt für Neu- und Bestandskunden. Jetzt reagieren yesss! und Lidl auf das neue Angebot.

Yesss!

Zwischen yesss! und Hofer gab es in den letzten Jahren bereits mehrere erbitterte Preisschlachten. Nun steigt die A1 -Tochter mit speziellen Weihnachtsangeboten in den Ring. Diese gelten bis 9. Jänner 2022. Wer sich im Aktionszeitraum zu den Tarifen Complete XL oder Complete L anmeldet, bekommt 10 GB Datenvolumen mehr pro Monat. Beim XL sind es dann 30 GB für 14,99 pro Monat (bzw. 30 Tage), beim L 20 GB für 9,99 Euro pro Monat. Bei yesss! ist auch eine Datenmitnahme dabei. Hier können im Complete XL bis zu 60 GB und im Complete L bis zu 40 GB in den nächsten Monat mitgenommen werden.

Lidl

Auch Lidl rüstet seine Connect-Tarife auf. Beim „L“-Tarif kommen 5 GB dazu. Das bedeutet 20 GB Datenvolumen um 9,50 Euro im Monat. Wie bei HoT erfolgt die Erhöhung bei Bestandskunden automatisch. Zusätzlich gibt es für Lidl Connect-Kunden bei Anmeldung bis 31. Dezember 2021 bei allen Tarifen (L, XL und XXL) jedes sechste Monat gratis. Das bringe eine jährliche Ersparnis von bis zu 35 Euro, so der Diskonter in einer Aussendung.

Fazit

Heimische Handy-Nutzer dürfen sich über die aktuelle Preisschlacht richtig freuen. Sie bekommen deutlich mehr Datenvolumen fürs gleiche Geld. An den Freiminuten/SMS (zwischen 1.000 und 1.500) ändert sich nichts. Zudem sind die Tarife der drei Billig-Anbieter roamingfähig und sie verlangen keine Aktivierungsgebühr oder Servicepauschale. Die LTE-Geschwindigkeit beträgt bei yesss!, HoT und Lidl Connect bis zu 100 Mbit/s.