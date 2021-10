Y33s, Y21s und Y21 sollen mit schickem Design und gutem Preis/Leistungsverhältnis punkten.

Zuletzt machte Vivo seine bisherigen Kunden mit einem Update, das die drei bei uns erhältlichen Smartphones schneller macht , glücklich. Konkret wurde der RAM-Speicher per Software-Upgrade vergrößert. Nun greift der chinesische Hersteller, der in Österreich erst seit Juni am Markt ist, mit drei neuen Smartphones an. Diese gehören alle der Y-Reihe an und wollen bei den Kunden mit ordentlicher Ausstattung zu günstigen Preisen punkten. Das neue Y33s und das Y21 sind ab sofort (8. Oktober) erhältlich, das Y21s folgt am 31. Oktober 2021.

Gemeinsamkeiten

Zu den Gemeinsamkeiten von Y33s, Y21s und Y21 zählen ein 5.000-mAh-Akku mit 18 Watt Schnellladetechnologie, Android 11, Dual-SIM-Unterstützung, ein seitlicher Fingerabdrucksensor, USB-C-Anschluss und ein schlankes Gehäuse (8 mm) mit Hochglanz-Oberfläche. Bei der restlichen Technik gibt es Unterschiede.

Y33s

© Vivo ×

Top-Modell der drei Newcomer ist das Y33s mit 6,58 Zoll FullHD-Display (1080 x 2408 Px). Hier legt Vivo den Fokus auf die Dreifach-Hauptkamera. Bei dieser stechen der 50 MP Hauptsensor sowie die 2 MP Makro-Kamera für Nahaufnahmen hervor. Hinzu kommt ein 2 MP Tiefensensor. Die Selfie-Kamera löst mit 16 MP auf. Als Antrieb fungiert der MediaTek 8-Kern-Prozessor Helio G80, dem 8 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher fasst 128 GB und ist per microSD-Karte erweiterbar. Features wie NFC, WLAN ac, Bluetooth 5.0 sowie FM Radio runden die Ausstattung ab. Das Y33s wird in Österreich in zwei Farbvarianten (Mirror Black und Midday Dream) um 249 Euro verkauft.

Y21s

© Vivo ×

Das Y21s setzt auf ein 6,51 Zoll HD+ Display (720 x 1.600 Px) und bietet wie das Y33s ein Triple-Kamera-System mit 50-MP-Hauptkamera sowie Makro- und Tiefenobjekiv mit jeweils 2 MP. Vorne gibt es eine Selfie-Cam mit 8 MP. Der MediaTek Helio G80 Chipsatz wird hier von 4 GB RAM unterstützt. Den internen Speicher von 128 GB können die Nutzer erweitern (bis zu 1TB). NFC, WLAN ac, Bluetooth 5.0 und FM Radio sind ebenfalls mit an Bord. Vivo verkauft das Y21s ab Ende Oktober in den Farben Midnight Blue und Midday Dream zu einem Preis von 219 Euro.

Y21

© Vivo ×

Beim ebenfalls 6,51 Zoll großen (720 x 1.600 Px) Y21 handelt es sich um das Einstiegsgerät der Y-Reihe. Angetrieben wird es vom MediaTek Helio P35 SoC, der ebenfalls über acht Rechenkerne verfügt, jedoch etwas langsamer getaktet ist. Der 4 GB große Arbeitsspeicher kann per Software um 1 GB erweitert werden. Die Dual-Kamera bietet einen 13 MP Hauptsensor (Weitwinkel) und eine Makrolinse mit 2 MP. Vorne gibt es eine 8 MP Kamera. WLAN ac, Bluetooth 5.0 und FM Radio sind mit dabei, NFC fehlt jedoch. Das vivo Y21 ist ab sofort in den Farben Metallic Blue und Pearl White zu einem Preis von 169 Euro verfügbar.