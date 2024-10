Heimische Firmen setzen zunehmend auf K.I.-Technologien

Die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Insgesamt sollen 20 Prozent aller heimischen Firmen bereits künstliche Intelligenz verwenden.

"Die Nutzung von künstlicher Intelligenz in österreichischen Unternehmen entwickelt sich dynamisch. Aktuell setzen 20 Prozent der Unternehmen KI-Technologien ein. Das sind beinahe doppelt so viele wie im Vorjahr mit knapp 11 Prozent KI-nutzenden Unternehmen. Bei der Verwendung von KI sind vor allem Größe und Tätigkeiten des Unternehmens entscheidend: So nutzen anteilsmäßig mehr große als kleine Unternehmen KI-Technologien, und mehr Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich als aus dem produzierenden Bereich", so Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria.

Laut Statistik Austria nutzen in Österreich derzeit 20 Prozent der Unternehmen ab zehn Beschäftigten Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Während im Dienstleistungsbereich 23 Prozent der Firmen auf KI-Technologien setzen, tun das im produzierenden Bereich lediglich 15 Prozent. Die höchste KI-Nutzung findet mit 61 Prozent im Bereich Information und Kommunikation statt. Alles in allem werden KI-Technologien von kleinen Unternehmen (10–49 Beschäftigte: 18 Prozent) weitaus weniger verwendet als von mittelgroßen (50–249 Beschäftigte: 29 Prozent) und großen Unternehmen (250 und mehr Beschäftigte: 50 Prozent).

11 Prozent der heimischen Unternehmen bedienen sich zumindest zwei und 7 Prozent mindestens drei dieser Technologien, was bedeutet, dass der Großteil der KI-nutzenden Unternehmen auf mehr als eine KI-Technologie setzt. Die häufigsten KI-Technologien sind jene zur Texterkennung und -verarbeitung, die in 65 Prozent der KI-nutzenden Unternehmen verwendet werden. Ebenso beliebt sind KI-Technologien zur Sprachgenerierung (41 Prozent), Datenanalyse (34 Prozent), Spracherkennung (29 Prozent) und Prozessautomatisierung bzw. als Entscheidungshilfe (24 Prozent). KI-Technologien zur Bilderkennung und -verarbeitung (17 Prozent) sowie KI-Technologien in autonom fahrenden Maschinen oder Fahrzeugen (6 Prozent) hingegen werden von weniger Unternehmen verwendet.