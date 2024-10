Instagram down? Dienstagmorgen ging nichts mehr

Am Dienstagmorgen schienen Millionen Nutzer eine der beliebtesten Social Media Apps nicht nutzen zu können - Instagram war vorübergehend nicht erreichbar.

Gegen kurz vor acht scheint es zu einem Ausfall bei vielen österreichischen Instagram-Nutzern gekommen zu sein. Wie das Portal "allesstörungen.at" zeigt, haben vermehrt Menschen Probleme gemeldet.

Auch Reddit-Usern ist das Problem aufgefallen. So postete eine Userin einen Screenshot, dass die Seite derzeit nicht erreichbar sei und "etwas schief gegangen sei" (something went wrong).

Lange hielt das Problem aber nicht an, bereits kurze Zeit später war die Anwendung wieder normal zu erreichen.