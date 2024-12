Instagram: Jetzt kommt der "Neustart"-Button für die Timeline

Instagram plant die Einführung einer "Neustart"-Funktion für personalisierte Feeds.

Instagram arbeitet derzeit an einer neuen Funktion, die es Nutzern ermöglicht, ihre Timeline auf "Neustart" zurückzusetzen. Ziel ist es, den Algorithmus so zu ändern, dass keine unangemessenen Empfehlungen mehr geliefert werden. Ein Beispiel: Hat ein Nutzer "zu oft" Katzenbilder geliked oder geteilt, sodass seine Timeline nun voll damit ist, kann er mit der neuen Funktion den Algorithmus einfach zurücksetzen, um künftig weniger oder keinen Katzen-Content mehr angezeigt zu bekommen.

Laut Instagram-Chef Adam Mosseri wird die Funktion künftig unter "Suggested Content" in den Einstellungen erscheinen. Dort können Nutzer die Option "Reset Suggested Content" auswählen, um den Algorithmus ihrer Timeline auf Null zurückzusetzen. Dies bedeutet, dass die Empfehlungen in Feed, Explore und Reels sich in der Folge auf neue Inhalte und Interaktionen einstellen werden.

Auch wenn die fast schon revolutionäre Neuerung eine Erleichterung für viele darstellen wird, warnt Mosseri davor, dass die Timeline nach dem Reset - zumindest am Anfang - etwas weniger personalisiert erscheint. Der Algorithmus muss sich nämlich erst wieder auf die Nutzerpräferenzen einstellen, wodurch die Empfehlungen anfangs weniger ansprechend wirken können. Ein Startdatum für die neue Funktion ist noch nicht bekannt, soll aber bald in Aussicht gestellt werden.