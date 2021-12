Max Schrems deckt weiteren Facebook-Skandal auf

Max Schrems (Bild) legt in seinem jahrelangen Kampf gegen Facebook noch einmal nach. Die Meta -Tochter ignoriert laut dem österreichischen Datenschützer zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Datenweitergabe in die USA mit Absicht. "Fraglich scheint ob Facebook irgendeine Strategie hat - außer totale Leugnung des Rechts", teilte Schrems am Montag in einer Pressemitteilung seiner Datenschutz-NGO noyb mit. Zudem wurde ein dazugehöriges Video auf Twitter gepostet. Der IT-Riese hält laut Schrems US-Recht gleichwertig mit Europäischem Datenschutzrecht. Dies sei aber ein direkter Widerspruch zum EuGH-Urteil. Facebook sieht die Sache freilich anders.

