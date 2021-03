Am Freitagabend (18.21 Uhr) wurden zahlreiche Störungen gemeldet. Nach mehr als einer Stunde wurden die Probleme bei den Online-Diensten behoben.

Wien. Mega-Ausfall bei WhatsApp, Instagram: Am Freitagabend gab es ab 18.21 Uhr zahlreiche Störungs-Meldungen für die Online-Dienste WhatsApp und Instagram. In kurzer Zeit wurden auf der Website "allestörungen" 13.769 Hinweise zum Ausfall des Messenger-Dienstes gemeldet. Versenden und empfangen von Nachrichten war nicht möglich. Erst nach mehr als einer Stunde waren die Probleme bei den Online-Diensten WhatsApp und Instagram wieder behoben.

© allestörungen.at

Für Instagram wurden in kürzester Zeit mehr als 5.500 Störungs-Meldungen registriert. Wollte man sich in das soziale Netzwerk einloggen, erschien die Fehlermeldung "Feed konnte nicht neu geladen werden." Auch für Facebook gab es "470 Hinweise", dass die Seite down sei.

Bei mir sind WhatsApp und Instagram down. Bei noch irgendwem? — Stefan Hechl (@StefanHechl) March 19, 2021

Betroffen war nicht nur Österreich. In Deutschland klagten zehntausende Nutzer über die Störungen. Die Website "Downdetector " meldete weltweite Probleme bei WhatsApp und Instagram seit etwa 18 Uhr.

Hä nur bei mir grad WhatsApp und Insta down? — Charles Bahr (@EinfachCharles) March 19, 2021

Offenbar dürfte es sich bei den Störungen tatsächlich um Server-Probleme gehandelt haben.

Whatsapp und Instagram in mehreren Ländern gestört

Santa Clara (Kalifornien). Whatsapp und Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern ausgefallen. Beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen. Auch beim Störungsportal Downdetector liefen am Freitagabend zahlreiche Störungsmeldungen ein. Ein Firmensprecher konnte noch keine Stellungnahme abgeben.