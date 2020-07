Nintendo und Lego bringen coolen NES-Bausatz

Set aus 2.646 Teilen beinhaltet baubare Konsole, Retro-Fernseher und Mario-Figur.

Im April haben Nintendo und Lego eine gemeinsame Super-Mario-Produktpalette vorgestellt , bei der eine mit Display und Lautsprecher ausgestattete Mario-Figur im Mittelpunkt steht. Die Neuheiten kommen, wie angekündigt, am 1. August 2020 in den Handel. Doch nun legen die beiden Firmen noch einmal nach.

© LEGO / Nintendo

2.646-teiliges Set mit Originaldetails

Am 1. August 2020 kommt nämlich zusätzlich ein Nintendo Entertainment System (NES) Bauset mit 2.646 Teilen auf den Markt. Dieses beinhaltet eine baubare NES-Konsole mit vielen originalen Details sowie zusätzlich einen aus Legosteinen zu bauenden Fernseher im Retro-Stil der 1980er Jahre. Darüber hinaus sind in dem neuen Set ein Controller samt Kabel und Stecker enthalten. Am Bildschirm des Retro-Fernsehers ist wiederum eine kleine, flache 8-Bit Super Mario Figur zu sehen, die von eine kleinen Kurbel an der Seite angetrieben wird. Auch eine Lego-Cartridge, die sich in die Konsole stecken lässt, ist mit von der Partie. In einem offiziellen Video werden die Highlights vorgestellt:

Kombinierbar

Das neue NES-Set ist zwar separat zu haben, kann aber auch mit dem eingangs erwähnten Starter-Set kombiniert werden. So können die Fans die animierte Super-Mario-Figur auf den Retro-Fernseher setzen. Dann gibt sie passende Töne wieder, blinzelt mit den Augen und kann auch sprechen.

© LEGO / Nintendo

Verfügbarkeit und Preis

Billig ist der neue NES-Bausatz nicht. Lego verkauft ihn ab 1. August 2020 um 224 Euro – zunächst exklusiv in den Lego Stores und auf lego.com. Ab 2021 kann er dann auch im Fachhandel erworben werden.

