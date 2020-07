Smartphone, PC & Co vor Hitze schützen

Auch die elektronischen Geräte leiden unter den hohen Temperaturen.

In dieser Woche sind gleich mehrere heiße Tage vorhergesagt. Unter den hohen Temperaturen mit prognostizierten Spitzenwerten von über 35 Grad (am Dienstag) leiden nicht nur Mensch und Tier, auch Datenträger wie Festplatten oder Flashspeicher, die in Smartphones, PCs oder USB-Sticks verbaut sind, quittieren unfreiwillig bei Hitze ihren Dienst.

Warme Temperaturen können zu "Headcrashs" führen

Festplatten reagieren bei Hitze nämlich mit minimaler Materialausdehnung, was zu sogenannten Headcrashs führen kann: Die Schreib-/Leseköpfe schlagen auf den Magnetscheiben auf und beschädigen dabei die Speicherschicht. Flashspeicher, welche zum Beispiel in Notebooks, Tablets und Smartphones verwendet werden, reagieren auf Hitze und auf Temperaturschwankungen empfindlich: Die Lebenserwartung der Speicherbausteine wird deutlich reduziert, im schlimmsten Fall kommt es zum Totalausfall.

Tipps gegen Hitzeschlag

Wie man seine Geräte am besten gegen einen Hitzeschlag schützen kann, zeigt folgende Checkliste, die die Datenrettungsexperten von Attingo erstellt haben: