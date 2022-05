Musk: "Will Twitter immer noch übernehmen"

Nur wenige Stunden zuvor hatte er selbst Zweifel daran geweckt, als er den Deal – ebenfalls via Twitter – für vorläufig ausgesetzt erklärte.

Austin/San Francisco. Tech-Milliardär Elon Musk hat versichert, dass er weiter an Twitter interessiert sei, nachdem er den Kaufdeal zuvor einseitig auf Eis gelegt hatte. Er halte an den Übernahmeplänen fest, schrieb Musk ohne weitere Details am Freitag bei Twitter.

Still committed to acquisition — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Nur wenige Stunden zuvor hatte er selbst Zweifel daran geweckt, als er den Deal – ebenfalls via Twitter – für vorläufig ausgesetzt erklärte. Er wolle erst Berechnungen dazu abwarten, dass Accounts, hinter denen keine echten Nutzer stecken, tatsächlich weniger als fünf Prozent ausmachen. Das konnte als Suche nach Ausreden interpretiert werden, um aus dem rund 44 Milliarden Dollar (42 Mrd Euro) teuren Deal auszusteigen - oder zumindest den Preis zu drücken.

Auf eine Übernahme geeinigt

Der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla hatte sich mit dem Twitter-Verwaltungsrat auf eine Übernahme geeinigt. Er ist aber noch darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionäre ihre Anteile abtreten wollen. Twitter und Musk wollten die Übernahme bis jetzt bis Jahresende abschließen. Er kaufte in den vergangenen Monaten bereits einen Anteil von gut neun Prozent an Twitter an der Börse.