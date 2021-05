Mysteriöse Ankündigung: Insider packt über WhatsApp aus

Messenger-Dienst könnte laut WABetaInfo erneut für negative Schlagzeilen sorgen.

Mit der Einführung seiner neuen Datenschutzregeln hat es sich WhatsApp mit vielen Nutzern verscherzt. Mit der Einführung neuer Funktionen wie der schnelleren Abspielmöglichkeit von Sprachnachrichten will der Messenger-Dienst nun wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Doch damit könnte es schon bald wieder vorbei sein.

Insider packt über WhatsApp aus

Denn das Mastermind hinter WABetaInfo hat nun eine Enthüllung angekündigt. Der Blog ist wohl am besten über alle Entwicklungen, die bei WhatsApp in der Mache sind, informiert. Wer wissen will, welche Neuheiten bei dem Messenger-Dienst anstehen, schaut auf WABetaInfo nach. Doch nun scheinen die Macher bei ihren Recherchen auf keine neuen Funktionen sondern auf etwas anderes gestoßen zu sein.

„Interessantes registriert“

In einem Tweet kündigt WABetaInfo jedenfalls eine Enthüllung an. In dieser heißt es, dass der Blog seit dem letzten Jahr etwas äußerst Interessantes bei WhatsApp registriert habe – und zwar in der iOS- und Android-App. Bei der Recherche gab es auch Unterstützung von Mitgliedern des Dicord-Servers.

Since the last year, I'm logging something very interesting about WhatsApp for iOS and Android.

Some members of my Discord server helped me to find it out.

I will talk about it in an article in the coming days! :D — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 26, 2021

Keine neue Funktion

Weitere Details nannte WABetaInfo vorerst nicht. In den kommenden Tagen will der Blog jedoch einen Artikel zu seiner Entdeckung veröffentlichen. Es kann aber bereits ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um eine neue Funktion handelt, die WhatsApp gerade entwickelt. Das hat WABetaInfo in einer Antwort auf einen Kommentar bereits bestätigt. Das treibt die Spannung natürlich noch weiter in die Höhe.

Positiv oder negativ?

Möglicherweise geht es um den Umgang mit den Daten der Nutzer oder der Datenweitergabe an Facebook. Es könnte sich aber auch um etwas Positives wie etwa einer verbesserten Verschlüsselung handeln. Das ist aber alles rein spekulativ. Alle WhatsApp-Nutzer müssen also darauf warten, bis WABetaInfo die angekündigte Enthüllung publik macht.