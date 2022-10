Netflix-Abo um nur 4,99 Euro – aber mit Werbung

Im Schnitt vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde gibt es beim neuen Netflix-Abo.

Streaming. Wie angekündigt, führt der Streaming-Platzhirsch jetzt ein verbilligtes Abo mit Werbung ein. Der Tarif werde in Deutschland 4,99 Euro im Monat kosten und ab 3. November verfügbar sein, so Netflix-Manager Greg Peters.

Das werbefinanzierte Modell gibt es vorerst in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, Großbritannien und den USA. In Österreich also zunächst nicht, wobei die Einführung auch hierzulande in naher Zukunft als wahrscheinlich gilt.

Zum Start werden die Werbespots 15 oder 30 Sekunden lang sein und während der Serien und Filme oder davor laufen. Auf vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde müssen sich Kunden einstellen. Eine Download-Funktion gibt es bei dem Abo nicht.

Bisher gibt es bei Netflix keine Werbespots. Der aktuelle Basistarif kostet 7,99 Euro pro Monat, der Standardtarif 12,99 Euro, das Premium-Abo 17,99 Euro.

Mit dem neuen Billig-Tarif reagiert Netflix auf die wachsende Konkurrenz bei gleichzeitig sinkender Ausgabefreudigkeit der Konsumenten. Amazon etwa hat in den USA, Großbritannien und Deutschland das werbefinanzierten Angebot Freevee am Start.