Netflix schockt Fans: Dieses Angebot wird für immer gelöscht

Am 1. Dezember wird Netflix gleich 20 exklusive Serien aus seinem Programm entfernen, was bedeutet, dass diese Inhalte für immer verschwinden werden.

Während es nicht ungewöhnlich ist, dass Netflix beliebte Serien abrupt absetzt, ist das vollständige Löschen so vieler bereits existierender Serien ein drastischer Schritt.

Betroffen sind hauptsächlich interaktive Serien, die Netflix seit 2017 produziert. Diese Formate ermöglichten es den Zuschauern, die Handlung aktiv mitzugestalten. Beispiele hierfür sind „Jurassic World: Neue Abenteuer“, „Boss Baby: Finde das Baby“ und „Carmen Sandiego: Stehlen oder nicht stehlen?“.

Obwohl sich diese Serien überwiegend an ein jüngeres Publikum richten, gibt es auch Ausnahmen, wie den interaktiven Film „Black Mirror: Bandersnatch“ aus dem Jahr 2018, der nicht von der Löschung betroffen ist. Auch die interaktiven Abenteuer des Survival-Experten Bear Grylls sowie das Comedy-Special „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend“ bleiben erhalten.

Hauseigene Produktion

Alle anderen interaktiven Inhalte werden jedoch am 1. Dezember von der Plattform verschwinden. Da es sich um hauseigene Produktionen handelt, ist es unwahrscheinlich, dass sie später auf anderen Plattformen verfügbar sein werden.

Netflix-Sprecherin Chrissy Kelleher kommentiert die Entscheidung des Streaming-Dienstes und sagt: „Wenn Inhalte für immer verschwinden, ist das unschön. Die Wahrheit ist aber, dass die interaktiven Inhalte von Netflix nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.“ Während der „Black Mirror“-Film bei seinem Release kurzfristig für Aufsehen sorgte, konnte keine der anderen interaktiven Produktionen diesen Hype wiederholen. Viele Netflix-Nutzer sind sich möglicherweise nicht einmal bewusst, dass es diese interaktiven Formate gibt, und bald wird das auch irrelevant sein.