Netflix schraubt Preis für Basis-Abo in die Höhe

Netflix hebt den Preis für sein werbefreies Basis-Abo an mit dem Ziel, es bald komplett abzuschaffen.

Das werbefreie Basis-Abo bei Netflix kostet künftig 9,99 Euro (vormals 7,99 Euro). Für Neukunden ist es schon seit letztem Jahr nicht mehr buchbar. Der amerikanische Streaming-Riese will das Abo bald komplett abschaffen, weshalb auch schon erste Kündigungen in die Wege geleitet wurden.

Basis-Abo mit August abgeschafft

Derzeit werden in den USA betroffene Abonnenten per E-Mail dazu aufgefordert, ihr bestehendes Basis-Abo in ein anderes umzuwandeln, wofür es derzeit drei Alternativen gibt. Tut man dies nicht, soll der Zugang gekündigt werden. Ihre Entscheidung müssen Abonnenten bis spätestens 1. Juli 2024 treffen, denn per August soll das Basis-Angebot schon komplett eingestellt werden.

Österreich (noch) nicht betroffen

Wann und ob das kostengünstige Abo für Österreich fallen soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Es darf aber angenommen werden, dass es auch hierzulande bald so weit sein könnte. Soll heißen: Entweder wird mehr bezahlt oder man muss mit Werbeeinschaltungen zwischen Filmen und Serien rechnen.