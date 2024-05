Neue Apple-Werbung erntet Mega-Shit-Storm

Das brandneue iPad Pro ist das Steckenpferd von Apple in diesem Jahr. Dafür wurden keine Kosten und Mühen gespart, weder in Sachen Produktion noch für die Werbung. Während das gute Stück die User auf technischer Ebene rundum überzeugen dürfte, bewirkt die Präsentation das genaue Gegenteil. Nach einem Mega-Shit-Storm lenkte Apple prompt ein und überarbeitet nun seine Absatzstrategie, nachdem der Werbeclip im Netz durchfiel.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG