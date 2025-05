Neue Smart-Brille von Apple in Arbeit: DAS wird sie können

Nach dem verhaltenen Verkaufsstart der Apple Vision Pro arbeitet Apple bereits an einem neuen Gerät – einer smarten Brille, die deutlich unauffälliger und leichter wirken soll.

Dabei verzichtet Apple laut aktuellen Informationen auf erweiterte Darstellungen im Sichtfeld und setzt stattdessen auf einen eigenen kleinen Chip. Ziel ist es, eine tragbare Brille zu schaffen, die nicht dicker ist als herkömmliche Sonnenbrillen und dennoch hilfreiche Funktionen bietet. Die Konkurrenz durch Meta und deren Modell in Kooperation mit Ray-Ban dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Deutlich kompakter als Vision Pro

Die Apple Vision Pro wurde bei ihrer Einführung als vielversprechendes neues Gerät präsentiert, konnte den Markt jedoch nur bedingt überzeugen. Schätzungen zufolge wurden weltweit rund 500.000 Stück verkauft (Stand: Anfang 2025). Der vergleichsweise hohe Preis und die Größe des Geräts gelten als Hauptgründe dafür, warum sich viele gegen einen Kauf entschieden haben.

Apple richtet den Blick nun nach vorne und arbeitet laut dem Technologieexperten Mark Gurman von Bloomberg bereits an einem neuen Modell. Dabei soll es sich um eine Brille handeln, die äußerlich kaum von einer normalen Sonnenbrille zu unterscheiden ist. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Apple jedoch auf große Effekte im Sichtfeld verzichten. Das bedeutet, es soll weder ein Display noch sogenannte erweiterte Darstellungen direkt vor den Augen geben.

Eigener Chip – speziell für kompakte Bauweise entwickelt

Im Inneren der geplanten Brille soll ein eigens entwickelter Chip zum Einsatz kommen. Dieser ist laut Gurman auf besonders geringen Energieverbrauch und eine möglichst kleine Bauform ausgelegt. Damit will Apple die Technik so unauffällig wie möglich gestalten. Da das Gestell einer Brille nur begrenzten Platz bietet, muss der Chip kompakt sein und darf nicht zu viel Wärme erzeugen.

Die Produktion dieses neuen Prozessors ist für Ende 2027 geplant. Ein Marktstart der neuen Brille wäre demnach frühestens im Jahr 2028 denkbar.

Einsatz von Kameras und lernender Software

Noch ist wenig über die konkreten Funktionen der neuen Brille bekannt. Intern soll Apple laut Gurman verschiedene Möglichkeiten testen. Darunter befindet sich auch die Nutzung von kleinen Kameras, die die Umgebung erfassen können. Ergänzt wird dies durch lernende Software, wie sie bereits bei aktuellen Smartphones eingesetzt wird.

Zum Vergleich: Schon jetzt bieten Geräte wie das iPhone Funktionen an, mit denen Objekte oder Texte automatisch erkannt und analysiert werden können. Dabei kommen Systeme von Google oder dem Unternehmen OpenAI zum Einsatz. Apple könnte allerdings bis 2027 die eigene Sprachassistenz-Software so stark verbessern, dass keine externen Anbieter mehr notwendig sind.

Zusammenarbeit mit dem iPhone wahrscheinlich

Ein weiteres Detail betrifft die Verbindung mit anderen Geräten. Der neue Chip in der Brille soll stark an jene Prozessoren erinnern, die auch in der Apple Watch verbaut sind. Diese Uhren arbeiten eng mit dem iPhone zusammen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Brille nur in Kombination mit einem iPhone voll nutzbar sein wird. Rechenintensive Aufgaben könnten dann direkt auf dem Telefon ausgeführt werden, um die Brille selbst zu entlasten.

Deutlich günstiger als die Vision Pro erwartet

Wie viel die neue Brille kosten wird, hat Apple bisher nicht bekannt gegeben. Die Apple Vision Pro wurde ursprünglich ab 3.499 US-Dollar verkauft (umgerechnet etwa 3.260 Euro, je nach Wechselkurs). Das war für viele ein klarer Hinderungsgrund. Zum Vergleich: Die aktuelle smarte Brille von Meta und Ray-Ban ist bereits ab rund 329 Euro erhältlich (Stand: 2025). Sollten sich Apples neue Brillen im ähnlichen Bereich bewegen, könnte dies das Interesse potenzieller Käuferinnen und Käufer deutlich erhöhen.