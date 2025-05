Riesiges Android-Update: Besitzer DIESER Smartphones dürfen sich jetzt freuen

Samsung liefert ab sofort eine neue Software-Version für zwei Modelle, die bei vielen sehr beliebt sind. Wer ein Galaxy A15 oder A16 besitzt, darf sich auf eine Reihe von Verbesserungen freuen.

Der Start des Updates beginnt wie gewohnt in Südkorea (Land in Ostasien), wird aber bald auch in Europa erwartet – darunter auch in Österreich.

Galaxy A15 und A16 bekommen Android 15

Samsung hat mit dem Ausrollen der neuen Software begonnen. Die günstigen Modelle Galaxy A15 und A16 erhalten jetzt das Update auf Android 15 sowie die Benutzeroberfläche One UI 7. Für das Galaxy A15 trägt die neue Software die Versionsnummer BYD5, für das Galaxy A16 lautet sie BYE2. Die Verteilung beginnt in Südkorea. Die Plattform SamMobile, die sich auf Samsung-Geräte spezialisiert hat, rechnet aber fest damit, dass das Update schon bald in weiteren Ländern verfügbar ist. Wer eines der beiden Modelle besitzt, sollte regelmäßig unter „Einstellungen“ > „Software-Update“ nachsehen, ob die neue Version bereits zum Herunterladen bereitsteht.

Das bringt One UI 7 für diese Modelle

Während die teureren Modelle von Samsung – etwa die Galaxy-S-Serie – die neuesten Funktionen erhalten, bekommen die günstigeren Modelle wie das Galaxy A15 und A16 eine abgespeckte Version. Bestimmte Funktionen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, bleiben der teureren Geräteklasse vorbehalten. Trotzdem bringt das Update auch für die Einsteigermodelle einige sichtbare Verbesserungen:

Die Benutzeroberfläche wurde an vielen Stellen überarbeitet.

Die Bedienung ist flüssiger.

Neue Icons und übersichtlichere Menüs erleichtern die Nutzung.

Verbesserungen beim Stromverbrauch sorgen für eine längere Akkulaufzeit.

Diese Änderungen machen die Smartphones angenehmer im Alltag – auch wenn nicht alle Neuerungen enthalten sind.

A15 und A16: Preiswert, aber sehr gefragt

Das Galaxy A15 und das Galaxy A16 gehören zu den meistverkauften Handys in ihrem Preisbereich. Besonders in Supermärkten und Discountern wie Aldi oder Lidl (beide mit Filialen auch in Österreich) sind sie regelmäßig im Angebot. Viele greifen zu, wenn sie ein verlässliches Smartphone zum kleinen Preis suchen. Ein weiterer Vorteil: Samsung garantiert für das Galaxy A16 zum Beispiel sechs Jahre lang Updates. Das bedeutet, dass Käuferinnen und Käufer auch in den kommenden Jahren neue Versionen und wichtige Verbesserungen erhalten – und das, ohne ein neues Gerät kaufen zu müssen.