So billig war das Galaxy Fold 5G noch nie zu haben.

Yesss! hat im Rahmen seiner "Happy Days" ja schon einige Smartphones zu absoluten Kampfpreisen verkauft . Doch dieses Mal hat sich die A1-Tochter für ihren aktuellen Schnäppchentag, der am 19. November 2020 über die Bühne geht, ein ganz besonderes Handy ausgesucht. Konkret handelt es sich dabei nämlich um das erste faltbare Smartphone von Samsung. Darüber hinaus gibt es noch weitere vergünstigte Handys, die ebenfalls offen für alle Netze sind.

Zwei faltbare Handys

Yesss! verkauft das Galaxy Fold 5G am aktuellen Happy Day um 999 Euro. Mittlerweile hat Samsung mit dem Galaxy Z Fold 2 5G zwar bereits die zweite Generation seines Falt-Smartphones vorgestellt, dennoch kostet das erste Modell bei den günstigsten Online-Händlern nach wie vor deutlich über 1.000 Euro. Neben dem Galaxy Fold 5G gibt es an diesem Happy Day mit dem Motorola RAZR noch ein weiteres faltbares Smartphone. Dieses verkauft Yesss! um 599 Euro. Wer sich also schon länger für eines dieser Smartphones interessiert, aufgrund der hohen Preise bisher aber davon abgesehen hat, könnte nun durchaus schwach werden.

© Samsung

Weitere Smartphones

Das Galaxy Fold 5G kann zu einem Tablet aufgeklappt werden.

Bei den normalen Smartphones umfasst das Angebot an diesem Happy Day das Samsung Galaxy Note 10+ 5G um 599 Euro, die Huawei-Geräte P40 um 299 Euro und P Smart Z um 99 Euro (statt 151,95 Euro), das Honor 20 um 199 Euro (statt 312,16 Euro) sowie das Emporia Smart 4 um 119 Euro.

Begrenzter Zeitraum

Die aktuellen "Happy Day" Angebote sind ausschließlich online (www.yesss.at) am 19. November 2020 von 10 bis 24 Uhr erhältlich. Alle angebotenen Smartphones sind offen für alle Netze.