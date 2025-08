Samsung Galaxy S26 kriegt brandneuen Super-Chip

Exynos 2600 bringt die 2-nm-Revolution, indem Samsung den Chip-Turbo schaltet.

Samsung sorgt einmal mehr für neue Maßstäbe in Sachen Handytechnologie. "Exynos 2600" ist der weltweit erste Smartphone-Chip, der im 2-Nanometer-Verfahren hergestellt wird. Damit lässt Samsung die Konkurrenten Apple, Qualcomm und MediaTek alt aussehen, die noch in der Welt der 3-nm-Technik feststecken. Premiere feiern soll der Super-Chip Anfang 2026 in der kommenden Galaxy-S26-Reihe, wie giga.de berichtet.

Der Exynos 2600 bietet spürbar mehr Leistung bei gleichzeitig verbesserter Energieeffizienz. Der Chip ist mit einer Zehnkern-CPU mit drei Leistungsgruppen ausgestattet. Die integrierte Xclipse-960-Grafikeinheit wird laut bisherigen Infos bis zu 15 Prozent schneller laufen als der aktuelle Snapdragon 8 Elite.

Auch abseits des Smartphone-Marktes sorgt der neue Chip für Aufsehen. Samsung hat sich mit einem Mega-Deal über rund 15 Milliarden Euro (umgerechnet von 16,5 Milliarden US-Dollar) die Zusammenarbeit mit Tesla gesichert. Die 2-nm-Technik soll künftig auch in Fahrzeugen zum Einsatz kommen.