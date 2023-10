"Scary Fast": Apple stellt bei Halloween-Event neue Geräte vor

Unter dem Motto "Scary Fast" stellt Apple kurz vor Halloween neue Technik vor. Das Event in der Nacht auf Dienstag ist eine Premiere.

Ungewöhnlich ist nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit: Tech-Gigant Apple hat für den 31. Oktober – also an Halloween – eine Keynote angesetzt. Los geht es um 1 Uhr Nachts österreichischer Zeit. Eine Premiere für Apple, denn normalerweise starten die Events für Gerätevorstellungen in Cupertino um 10 Uhr Ortszeit, was 19 Uhr unserer Zeit entspricht. Diesmal geht es in Kalifornien aber um 17 Uhr los – was den unchristlichen Start hierzulande erklärt.

Was können Fans heute Nacht erwarten? Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Scary Fast" – zu Deutsch erschreckend bzw. unheimlich schnell. Nachdem erst vor einigen Wochen neue iPhones und Apple Watches präsentiert wurden, wird es diesmal wohl weniger spektakulär zugehen.

Das Apple-Event hier im Livestream

Laut Gerüchteküche wird Apple kurz nach Mitternacht drei neue Prozessoren enthüllen. Neben dem neuen M3-Chip soll es einen M3 Pro mit mehr Kernen geben, sowie einen M3 Max für die ultimative Performance.

Auch neue Geräte wären keine Überraschung. Insider rechnen mit neuen MacBooks und iMacs, die mit den neuen Prozessoren ausgestattet sind. Zudem könnten Zubehörgeräte wie die Magic Mouse, das Magic Trackpad und die Magic Tastatur auf USB-C aufgerüstet werden. Zuletzt hat sich Apple bekanntlich schon beim iPhone vom Lightning-Anschluss verabschiedet.

"Forbes" rechnet damit, dass die neuen Geräte ab 10. November im Handel zu haben sein werden.