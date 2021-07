Sicherheitsproblem in Grüner-Pass-App entdeckt

FH-Studierende haben herausgefunden, dass sich der QR-Code von Impfbestätigungen fälschen lasse.

Wien. Studierende der FH Hagenberg haben entdeckt, dass sich der QR-Code von Impfbestätigungen leicht fälschen lasse. Auf diese Weise könnten auch Ungeimpfte die App des grünen Passes des Bundesrechenzentrum (BRZ) austricksen, wie "futurezone" berichtet. Die Studenten fanden nämlich heraus, dass in der Anwendung nicht geprüft wird, ob der Code wirklich gültig ist.

Ein Sprecher des BRZ habe diesen Umstand gegenüber "futurezone" bestätigt, wie es in dem Bericht heißt. Die Gültigkeit werde erst mit einer zweiten App – dem Green Check – überprüft. Diese App solle aber überall dort verwendet werden sollte, wo die 3-G-Regel für den Zugang gilt – also in Restaurants, beim Friseur oder auf Reisen.

Apps, die etwa in Deutschland oder der Schweiz verwendet werden, führen diese Überprüfung aber schon beim Einscannen durch.