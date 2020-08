User der beiden Facebook-Apps können sich nun direkt Nachrichten senden.

Dass Mark Zuckerberg den Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp auf eine gemeinsame Plattform stellen will und so auch den direkten Austausch unter den drei Top-Apps ermöglichen will, hat der Facebook-Chef schon länger angekündigt. In den letzten Monaten tauchten in den Quellcodes der drei Dienste auch immer wieder Hinweise auf , dass an der Verschmelzung mit Hochdruck gearbeitet wird. Und nun erfolgte der erste offizielle Schritt hin zu „Whatstabook“.

Instagram-Nachrichten an Facebook Messenger

Facebook hat in den USA ein Update (iOS und Android) veröffentlicht, durch welches zunächst der Facebook Messenger und Instagram miteinander verschmolzen werden. Laut einem Bericht von The Verge wurde das Update erst an wenige Nutzer ausgespielt. Sie können nun über Instagram direkt Nachrichten an Kontakte des Facebook-Messengers schicken. Damit geht auch eine optische Neuerung einher. Denn statt dem bisherigen Nachrichten-Symbol von Instagram (violetter Papierflieger) erscheint rechts oben das Logo des Facebook Messengers.

© Instagram

In der Ankündigung von Instagram heißt es, dass die Nutzer nun auch mit ihren Facebook-Freunden chatten können. Derzeit gibt es das Update nur in den USA und dort auch nur für einige Nutzer. Wann das neue Feature auch in anderen Ländern veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.

Auch für WhatsApp geplant

Künftig soll auch noch WhatsApp mit dem Facebook Messenger und Instagram verzahnt werden. Dann können sich die Nutzer der drei Apps direkt Nachrichten schicken, ohne dass sie dabei zwischen den Anwendungen hin und her wechseln müssen. Dann hat Facebook noch mehr Möglichkeiten, Daten seiner Nutzer zu sammeln und diese für personalisierte Werbung zu nutzen...

