Snapchat-Nutzer können nun 30 Mio. Euro verdienen

Die Preisgelder gibt es für die besten Videos des neuen TikTok-Klons „Spotlight“.

Der ungebrochene Erfolg von TikTok zwingt die Konkurrenz zum Handeln. Nachdem unlängst Instagram einen TikTok-Klon in seine App integriert hat, zieht nun Snapchat nach. Hier hört das neue Feature auf den Namen Spotlight. Die neue Funktion wird ab sofort ausgerollt und ist für Android und iOS verfügbar.

Spotlight als TikTok-Klon

Laut Snapchat bringt Spotlight die unterhaltsamsten Snaps aus der Community an einem Ort zusammen und wird mit der Zeit auf die Vorlieben und Favoriten jedes einzelnen Nutzers zugeschnitten. Den neuen Menüpunkt findet man unten rechts in Form eines „Play“-Buttons. Über diesen lassen sich die Videos abspielen. Um Spotlight-Snaps zu erstellen, muss man nur "Spotlight" im Sende-Bildschirm auswählen. Wer will, kann auch noch einen Hashtag hinzufügen. Insgesamt erinnert die neue Funktion stark an TikTok.

Über eine Million Dollar pro Tag

Um Spotlight von Beginn an erfolgreich zu machen, hat sich die Snapchat-Mutterfirma noch etwas Besonderes einfallen lassen. Konkret wird Snap ab sofort jeden Tag bis mindestens Ende dieses Jahres über eine Million US-Dollar an die Snapchatter vergeben, die die besten Snaps für Spotlight erstellen. Da da Jahr noch 35 Tage hat, sind das über 35 Millionen Dollar (rund 30 Mio. Euro). oder Für die Teilnahme müssen die Nutzer mindestens 16 Jahre alt sein und gegebenenfalls die Zustimmung ihrer Eltern einholen.