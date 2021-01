Und plötzlich ging nichts mehr. Am Freitagabend meldeten tausende User Probleme beim Messengerdienst Signal. Offenbar war es nicht mehr möglich Nachrichten zu verschicken.

Der Grund für die Störung war zunächst unklar. "Signal hat derzeit technische Probleme. Wir arbeiten hart daran diese schnellstmöglich zu beheben", hieß es auf der Twitter-Seite des Dienstes. Viele vermuteten, dass die Server mit dem Ansturm an neuen Usern nicht klar kommen würden und sie sollten Recht behalten. Drei Stunden später folgte die Erklärung des Unternehmens. "Wir haben diese Woche Tag für Tag neue Server und extra Kapazität hinzugefügt, aber heute hat es selbst unsere Erwartungen übertroffen. Millionen von Usern schreiben uns, dass Privatsphäre wichtig ist. Wir schätzen eure Geduld", hieß es in dem Statement. Wie lange die Störung noch dauern sollte, war nicht bekannt.

We have been adding new servers and extra capacity at a record pace every single day this week nonstop, but today exceeded even our most optimistic projections. Millions upon millions of new users are sending a message that privacy matters. We appreciate your patience.