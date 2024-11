Streaming-Star (22) bricht Weltrekord und verdient Millionen

Der US-amerikanische Streamer Kai Cenat (22) hat im November 2024 einen bemerkenswerten Weltrekord aufgestellt. Während seines "Mafiathon 2" Subathons, einem ununterbrochenen 24/7-Streaming-Marathon über einen Monat lang, erreichte er mehr als 500.000 Abonnenten auf Twitch. Dies übertraf den bisherigen Rekord von 326.000 Abonnenten der Streamerin Ironmouse bei weitem.

Ein Stufe-1-Abonnement auf Twitch kostet derzeit 4,99 Dollar (4,66 Euro) pro Monat. Bei über 500.000 Abonnenten generierte Cenat somit Einnahmen von mindestens 2,5 Millionen Euro in 30 Tagen. Da sich Twitch in der Regel 50 Prozent der Einnahmen einbehält, bleiben ihm zumindest 1,25 Millionen Euro übrig. Mindestens deshalb, weil je größer der Twitcher ist, desto höher fällt sein prozentualer Anteil aus. Zusätzlich zu den Abonnementgebühren generiert Cenat auch laufend Einnahmen durch Werbung und Sponsoring-Deals, die sein Einkommen weiter in die Höhe schrauben.

