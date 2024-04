Weltweiter Ausfall bei Instagram

Für Millionen User weltweit geht derzeit nichts mehr auf der Social-Media-App Instagram. Vor allem die Europa und die USA sind betroffen. Im deutschsprachigen Raum gingen Montagabend 100.000 Störungsmeldungen ein.

Es ist bereits der zweite große Ausfall von Meta innerhalb von einem Monat. Erst am 3. März waren alle Meta-Seiten (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) stundenlang offline.

Auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) von Elon Musk herrschte in weiterer Folge reges Treiben. Viele User flüchteten erneut auf die Alternativ-Plattform, um sich auszutauschen.

everyone on their way to twitter/x when instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/VqHxwFngSm