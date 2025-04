WhatsApp-Neuerung: DAS ändert sich jetzt bei beliebtem Feature

Gute Nachrichten für alle, die regelmäßig Sprachnachrichten über WhatsApp verschicken: Der beliebte Messenger vereinfacht die Aufnahme auf iPhones deutlich. Mit einer kleinen, aber praktischen Änderung wird das Versenden von Sprachnachrichten künftig noch komfortabler.

Besonders Nutzer in Österreich dürfen sich freuen, denn das Update soll in Kürze auch hier verfügbar sein. Wir erklären, was sich genau ändert und welche Geräte bald nicht mehr unterstützt werden.

WhatsApp führt automatischen Sperr-Modus ein

Mit der neuesten Beta-Version für iOS hat WhatsApp die Aufnahme von Sprachnachrichten entscheidend erleichtert. Ab sofort genügt ein einziges Antippen des Mikrofon-Symbols, um eine Sprachaufnahme zu starten. Das bisher notwendige Gedrückthalten oder manuelle Hochschieben des Buttons entfällt vollständig. Bisher mussten Nutzer den Aufnahme-Button gedrückt halten oder den Finger nach oben wischen, um in den Sperr-Modus zu wechseln. Nun ist dieser Modus automatisch aktiv, sobald der Button angetippt wird. Dadurch wird der gesamte Ablauf wesentlich einfacher, was besonders in hektischen Situationen eine spürbare Erleichterung darstellt.

WhatsApp streicht Unterstützung für ältere iPhones

Im Zuge der Änderungen weist WhatsApp darauf hin, dass in Kürze der Support für einige ältere iPhone-Modelle eingestellt wird. Wer noch ein älteres Gerät nutzt, sollte prüfen, ob ein Wechsel nötig ist. Betroffene Geräte werden dann keine neuen Updates mehr erhalten und können den Messenger in weiterer Folge nicht mehr benutzen.

Besonders iPhone-Modelle, die iOS-Versionen unterhalb von iOS 12 verwenden, sind davon betroffen. Für Nutzer bedeutet das: Ohne kompatibles Betriebssystem ist eine weitere Nutzung von WhatsApp nicht mehr möglich.

Mehr Komfort für Sprachnachrichten

Die Einführung des automatischen Sperr-Modus bringt spürbare Vorteile. Vor allem bei längeren Sprachnachrichten oder in Situationen, in denen man das Smartphone nicht dauerhaft in der Hand halten kann, wird die Bedienung angenehmer. Ob bei einem Spaziergang, beim Kochen oder im Auto – das neue System erleichtert den Alltag vieler Nutzer. Aktuell wird die neue Funktion schrittweise an Teilnehmer des TestFlight-Programms von Apple verteilt. TestFlight ist eine Plattform von Apple (USA), über die Beta-Versionen von Apps getestet werden können. Wer WhatsApp dort bereits in der Beta-Version verwendet, dürfte das neue Feature bald entdecken. Eine breite Verfügbarkeit für alle iPhone-Nutzer wird in den kommenden Wochen erwartet. Ein genaues Datum nannte WhatsApp bisher allerdings nicht.