WhatsApp-Revolution! Diese Funktion ist jetzt neu

Die neue Funktion macht Sprachnachrichten schon bald jederzeit zugänglich.

Endlich! WhatsApp hat eine lang ersehnte Neuerung eingeführt: Sprachnachrichten können schon bald in Texte umgewandelt werden. Dadurch ist es möglich, akustische Nachrichten künftig auch in lauten Umgebungen bequem zu lesen. Die Transkriptionen werden direkt am Handy erstellt - und die Privatsphäre bleibt gewahrt. Nicht einmal WhatsApp selbst kann transkribierte Nachrichten einsehen.

Um die neue Funktion zu nutzen, muss man als Nutzer in den Einstellungen unter "Chats" die Option "Transkriptionen von Sprachnachrichten" aktivieren. Dort lässt sich auch auswählen, in welche Sprache der Text erstellt werden soll. Danach hält man die betreffende Sprachnachricht einfach länger gedrückt, bis die Option "Transkribieren" erscheint und der Text dazu erstellt wird.

So sehen vertextlichte Sprachnachrichten bei WhatsApp aus © WhatsApp ×

Die Funktion wird in den kommenden Wochen weltweit eingeführt, zunächst jedoch nur in einigen ausgewählten Sprachen. Weitere Sprachen sollen dann nach und nach folgen. Dabei plant WhatsApp, seine neue Funktion kontinuierlich zu verbessern und möglichst benutzerfreundlich zu gestalten.