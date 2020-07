Worms-Comeback auf der PlayStation 5

Legendärer Spieleklassiker wird neu aufgelegt und die Originalausgabe bekommt nach 21 Jahren ein Update.

Für Fans des über 20 Jahre alten Kultgames Worms gibt es dieser Tage gleich zwei erfreuliche Nachrichten. Zum einen bekommt die Originalversion nach 21 Jahren ein Update, zum anderen wird das Spiel für die PlayStation 5 neu aufgelegt.

Neues Worms Rumble

Neben der PlayStation 5 soll das völlig neu entwickelte Worms Rumble auch auf der PS4 und am PC erscheinen. Das Entwicklerstudie Team 17 stellt einen Start Ende 2020 in Aussicht. Mit dem Original hat die Neuauflage fast nichts mehr gemein. Das Kampfsystem der „Kriegswürmer“ ist nicht mehr rundenbasiert angelegt. Das Game läuft in Echtzeit ab und stellt eine Mischung aus Ego-Shooter und Jump'n'Run. Die Spieler dürfen sich zudem auf einen Battle-Royale-Modus freuen.

Update für Worms Armageddon

Das Update für das originale Worms Armageddon wurde von der Entwicklerschmiede Team 17 gemeinsam mit der Community entwickelt. Es bietet unter anderem einen neuen Fenstermodus und eine höhere Bildwiederholungsrate. Darüber hinaus soll die upgedatete Version 3.8 insgesamt 370 Fixes enthalten. Im offiziellen Trailer sine einige der Neuerungen zu sehen:

