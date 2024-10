Youtuber verbringt einen Monat in kompletter Dunkelheit

Youtube-Star "Norme" stellt sich einer verstörenden Challenge: Er will vier Wochen lang isoliert in Dunkelheit leben. Das Experiment wird live auf Youtube gestreamt.

Eine Nachtsichtkamera an der Decke filmt jede Bewegung, die der australische Youtuber "Norme" (19) macht. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Monat lang isoliert und in völliger Dunkelheit zu verbringen. Seit dem 16. Oktober läuft der Stream. "Ich will testen, ob ich wahnsinnig werde", schreibt er selbst über seine gefährliche Aktion. "Norme" hofft auf einen Weltrekord.

Eine Nachtsichtkamera filmt Normes Experiment. © Youtube/Norme (Screenshot) ×

"Norme" (1,2 Millionen Follower auf Youtube) verdient während des Streams Geld über Spenden. So können ihn User zu verschiedenen Aufgaben herausfordern. Für 5 Dollar macht "Norme" einen Handstand und für 50 Euro klebt er sich den Mund für eine Stunde mit einem Tape zu.

Gruseliges Verhalten am fünften Tag

Bereits am fünften Tag zeigte der Youtuber ein gruseliges Verhalten. Er sprach wirr über "intergalaktische Aliens" und gab fast dämonische Geräusche von sich. Manche User glauben, dass "Norme" für die Kamera übertreibt. Andere zeigen sich besorgt.

Die Reaktionen sind gemischt. Ein User kommentiert die Aktion mit: "Absolut verrückt". "Der wird doch verrückt werden", schreibt ein anderer.