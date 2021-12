Fund im Wald lässt vermuten, dass es bei vielen Kunden des Online-Händlers heuer keine schöne Bescherung geben dürfte.

Bei vielen Amazon -Kunden dürfte es heuer keine so schöne Bescherung geben wie ursprünglich geplant. In Tirol wurden nämlich zahlreiche aufgerissene und leergeräumte Pakete (Symbolbild) des Online-Händlers gefunden. In den Kartons dürften sich vor allem elektronische Geräte wie Smartphones, Smartwatches und Rasierapparate befunden haben. Doch die bestellten Waren werden bei den Amazon-Kunden nie ankommen.

Kunden aus Österreich, Deutschland und Italien

Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Tirol wurden die geöffneten Pakete am Sonntag von Wanderern unterhalb des Wanderweges zum Parkplatz Locherboden in Mötz gefunden. Im Zuge der Erhebungen stellten die Beamten fest, dass es sich dabei um rund 40 aufgerissene Pakete des US-Online-Händlers handelte, wobei es sich bei allen Empfängern um Adressen in Italien handelt. Ein ähnlicher Fund wurde ebenfalls am 19. Dezember am Zirler Berg gemacht. Marcel Haslacher, Inspektor bei der Polizei Zirl, bestätigte gegen über dem ORF („Aktuell nach fünf“), dass bei den Funden auch Pakete dabei waren, die an Kunden aus Österreich und Deutschland adressiert waren.

Besteht ein Zusammenhang?

Wie weit diese Funde in Zusammenhang stehen beziehungsweise wo die Pakete gestohlen wurden sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Als Tatzeit wird der Zeitraum zwischen dem 14. und dem 19. Dezember angenommen. Die Polizeiinspektionen Silz (Tel. 059133/7107) und Zirl (Tel. 059133/7132) bitten um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.