Am kommenden Wochenende matchen sich die besten eSportler aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg im Kampf um den neuen Champion.

Be Part of It

2 Tage, 4 Spiele – eSports Action LIVE aus dem Wiener Gasometer! Wie auch im Vorjahr findet das Finale als Online-Show-Format statt. Die Zuschauer können sich auf spannende Matches, eine exklusive A1 eSports paysafecard Challenge, jede Menge Unterhaltung und coole Talks mit Castern und Hosts freuen.

Die Finalisten

Sie haben sich über Wochen durch Qualifier, Gruppenphase und Playoffs gekämpft, um letztendlich hier dabei sein zu können. Das sind die Finalisten im A1 eSports Spring Final 2021:

• League of Legends – Wacker Gaming VS Flayn ESports

• Brawl Stars – SK Gaming VS Austrian Force

• Clash Royale – Reichert VS Trainer Tobi

• Valorant – Big VS Ivy

Alle Fans können die A1 eSports League Austria live auf der online Plattform www.Twitch.tv/A1eSports, sowie auf dem Sender A1 Now (kostenlos für alle A1 TV Kunden auf A1 TV-Kanal 0 und 10) und auf A1now.tv mitverfolgen.

Die A1 eSports League Austria

2020 haben sich mehr als 15.000 E-Sportler in fünf Disziplinen gemessen. In über 256 Stunden Live-Broadcasting wurden die besten Spieler des Landes erkoren. Diese A1 eSport League ist die größte heimische Liga mit mehreren Games.

© A1 eSports Spring Finals 2021 ×

2021 setzt A1 mit der A1 eSports League Austria neue Meilensteine in den Bereichen E-Sport und Gaming. Mit dem Launch der eigenen Pro Series und Amateur Series stellt A1 nun auch für Nachwuchsspieler und Talents eine eigene Bühne zur Verfügung.

Im kommenden Jahr wird die A1 eSports League Austria als „Pro Series“ weitergeführt und bietet somit den besten Spielern und Teams aus dem deutschsprachigen Raum erneut eine Liga auf höchstem Niveau.

Zusätzlich startet A1 im zweiten Halbjahr 2021 die eSports League Amateur Series, die den Nachwuchstalenten die Chance auf einen Einstieg in die Szene geben soll. Marco Harfmann, Director Marketing Communications A1: „Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich Nachwuchstalente in der Amateur Series entwickeln, um sich zukünftig auch in der Pro Series beweisen zu können. Dazu werden wir auch unsere regionalen E-Sports Hubs als Trainingszentren stärker einbinden und für die Teilnahme an den Turnieren zur Verfügung stellen.“

Auch die A1 eSports League Amateur Series wird mit einem eigenen Community Finale im Herbst enden.

E-Sports in Österreich

Die heimische eSports-Szene ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Längst kann man sich dem Trend des kompetitiven Spielens von Computerspielen auf PC, Konsole oder Smartphone hierzulande nicht mehr entziehen. Durch die immer leistungsstärkeren Endgeräte und immer schnellere Internet-Performance kann mittlerweile fast jeder Österreicher aktiv spielen oder eSports-Events und Übertragungen mitverfolgen.

Mehr als 50.000 registrierte E-Sportler*innen zählt das Land mittlerweile und jeder siebte Österreicher konsumiert E-Sport regelmäßig.

Alle Infos unter a1esports.at