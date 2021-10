× NBA® 2K22 Season 2: 'Build Your Empire' startet am 22. Oktober

Das brandneue Season-Format bringt frischen Content: Der Weg zur Legende auf den Spuren von Michael Jordan, neue Inhalte und Belohnungen sowie das Debüt der 'First Fridays' in Zusammenarbeit mit Columbia Records.

2K gab heute einen detaillierten Ausblick auf die am Freitag beginnende Season 2 von NBA® 2K22. Dank der Zusammenarbeit mit Columbia Records können die Spieler*innen sich auf die erste Partnerschaft mit einem Musik-Label freuen sowie auf neue Inhalte für 'Meine KARRIERE', 'Mein TEAM' und 'The W'*. Die erstmals für NBA® 2K21 eingeführten Seasons wurden in NBA 2K22 noch weiter ausgebaut, um mit dem Erreichen einer neuen Season-Stufe noch mehr Möglichkeiten zum kostenlosen Aufleveln und Einlösen von Belohnungen zu bieten. An Season 1 von NBA 2K22 haben bereits Millionen von Spieler*innen weltweit teilgenommen. Es wurden mehr als 285 Millionen Quests abgeschlossen, 266 Millionen PARK-Spiele gespielt – und das Trikot von LaMelo Ball hat sich als absoluter Favorit erwiesen.

© oe24 ×

NBA 2K22 Season 2: 'Build Your Empire' dreht sich um Michael Jordans Aufstieg zur Legende und gibt Spieler*innen eine Chance, ebenfalls legendär zu werden. Sie können dabei Folgendes erleben:

In Meine KARRIERE gibt es neue Belohnungen, ein spezielles Maskottchen-Outfit als Stufe-40-Belohnung, das Freischaltobjekt 'Rebirth' als Quest-Belohnung, kosmetische Herbst-Updates, Events und Bekleidung.

In Mein TEAM gibt es jetzt saisonale Spieler-Belohnungskarten wie einen Free Agent Michael Jordan der Stufe 1 gleich beim Start. Wer Stufe 40 erreicht, erhält zudem einen Pink Diamond Kevin Garnett. Ebenso gibt es neue 'NBA 75 Domination'-Stufen- und 'Serie I'-Karten und die allerersten Spieler-Coach-Karten als Belohnung für den Abschluss jeder Stufe auf der 'NBA 75 Domination'-Stufe sowie neue Herausforderungen, Agenden und mehr.

The W * enthält nun ein neues saisonales Bekleidungs-Bundle, '2K Breakthrough'-Ausrüstung und mehr. Die Spieler*innen können nun mehr denn je von ihren Kontakten profitieren und sich mit Legenden wie Rebecca Lobo und der ehemaligen WNBA-Spielerin und jetzigem WNBA-Coach Teresa Weatherspoon zusammentun, um es mit noch stärkerer Konkurrenz aufzunehmen und noch bessere Belohnungen abzusahnen.

Die 'First Fridays' starten mit einem von Columbia Records kuratierten Soundtrack-Update, das Künstler wie 24kGoldn, Cochise, SSGKobe und weitere aus Columbias Portfolio umfasst. An jedem Freitag der Season gibt es ein neues Update für den Soundtrack mit einem Mix aus aufstrebenden und bekannten Künstlern zu entdecken.

Ausführliche Details zur Season 2 von NBA 2K22 gibt es im aktuellen Courtside Report.

NBA 2K22 ist weltweit für PlayStation 5 and PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von NBA 2K22.





Für aktuelle Informationen einfach NBA 2K22 auf TikTok, Instagram, Twitter, YouTube und Facebook folgen.