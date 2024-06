Lieber nicht essen: Diese Snacks verhindern, dass Sie einschlafen können

Wälzen Sie sich oft hin und her und können einfach nicht einschlafen? Das könnte an den Snacks liegen, die Sie vor dem Schlafen essen.

Oft sind es Kleinigkeiten, die uns den Schlaf rauben oder Angewohnheiten, an die man gar nicht denkt. Auch unsere Ernährung hat erheblichen Einfluss auf unsere Schlafqualität und kann sogar zu Schlafstörungen führen. Dass ein üppiges Abendessen nicht gerade für erholsamen Schlaf sorgt, wissen die meisten. Aber es gibt auch einige Nahrungsmittel, die zwar als gesund gelten aber trotzdem den Schlaf stören.

Scharfes Essen

Kurz vor dem Schlafengehen scharf zu essen, ist keine gute Idee. Forschende aus Australien haben nämlich herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen scharfem Essen und Schlafstörungen gibt. Scharfes Essen heizt den Körper von innen auf und ein aufgeheizter Körper kann nicht richtig schlafen. Zudem können scharfe Mahlzeiten zu Sodbrennen führen, was ebenfalls die Schlafqualität beeinträchtigt.

Wassermelonen

Wassermelonen sind gerade im Sommer ein beliebter Snack, der erfrischt. Kurz vor dem Schlafengehen sollten Sie allerdings die Finger von dem Obst lassen. Denn der Verzehr von Lebensmitteln mit viel Wasser wie Wassermelone führt dazu, dass der Körper überschüssiges Wasser ausscheidet. Der nächtliche Harndrang stört so Ihren Schlaf.

Rohes Gemüse

Rohes Gemüse enthält besonders viele Nährstoffe und ist deshalb sehr gesund. Bei Abnehmwilligen landet deshalb am Abend oft Salat und Rohkost auf dem Teller. Doch diese Mahlzeit sollten Sie lieber auf die Mittagszeit verschieben, denn Rohkost kann zu Blähungen und Bauchschmerzen führen und Sie so am Schlaf hindern.

Dunkle Schokolade

Auch dunkle Schokolade sollten Sie auf keinen Fall kurz vor der Nachtruhe essen. Diese enthält Koffein und Zucker – beides Zutaten, die die Energie steigern und das Gehirn aktiv halten. Je dunkler die Schokolade, desto höher ist übrigens der Koffeingehalt. Der enthaltene Zucker führt zudem zu Blutzuckerschwankungen, was das Einschlafen zusätzlich erschwert. Ein bis zwei Stunden später fällt der Blutzuckerspiegel plötzlich wieder ab, was dazu führt, dass man aufwacht.

Rotes Fleisch

Obwohl ein saftiges Steak bei vielen Menschen zu einem guten Abendessen gehört, sorgt es leider nicht für einen angenehmen Schlaf. Es ist sehr proteinreich und der Körper muss hart arbeiten, um das Fleisch zu verdauen. Außerdem enthalten proteinreiche Nahrungsmittel die Aminosäure Tyrosin. Sie wirkt stimulierend auf das Gehirn und hält wach. Wer abends dennoch nicht auf Steak verzichten möchte, sollte es zumindest mit Kohlenhydraten essen, um die Verdauung zu unterstützen.