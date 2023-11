Der Neumond und die darauffolgende erste Phase des zunehmenden Mondes beflügeln uns dabei, Neues in Angriff zu nehmen.

Dienstag, 14., bis Montag, 20. November 2023

Dienstag, ca. 03 h, bis Donnerstag, ca. 08 h: zunehmender Mond in Schütze

Dating: Der Optimismus, der diese Tage prägt, ist eine gute Voraussetzung für neue Beziehungen.

Erfolg: Eine optimale Zeit, um eine Expansion zu planen oder Schritte in diese Richtung einzuleiten.

Partnerschaft: Diese Tage helfen, (vermeintliche) Fehler des Gegenübers zu tolerieren - das kann neuen Schwung in die Partnerschaft bringen.

Hund und Katz' & Co: Wenn Sie ein großes Tier (wie etwa ein Pferd) kaufen wollen, ist momentan ein sehr guter Zeitpunkt.

Wohnen/Haushalt/Garten: Sehr gute Zeit, um eventuelle nachbarschaftliche Probleme aus der Welt zu schaffen.

Food and Soul: Gefüllte Paprika in Paradeisssauce



Dos and Don’ts:

Planen oder beginnen Sie eine Aus- oder Weiterbildung, die Vibes sprechen für eine Horizonterweiterung.

Die Zeitqualität verleitet dazu, indoktrinieren zu wollen. Bemühen Sie sich um einen objektiven Zugang, wenn es um Lebensphilosophien geht.

Donnerstag, ca. 08 h, bis Samstag, ca. 12 h: zunehmender Mond in Steinbock



Dating: Es kann sein, dass die Atmosphäre ein bisschen kühl ist. Verschieben Sie ein Treffen besser auf den kommenden Wochenbeginn.

Erfolg: Gute Tage für Überlegungen, wie unnötiger Ballast abgeworfen werden kann, damit das Wesentliche besser sichtbar ist.

Partnerschaft: Nutzen Sie diese Tage zum gemeinsamen Aufräumen und Ordnen, das macht bei dieser Mondqualität sogar Spaß.

Hund und Katz' & Co: Achten Sie darauf, dass die Gelenke, etwa bei Pferden, in diesen Tage nicht zu sehr beansprucht werden.

Wohnen/Haushalt/Garten: Ideal um Ordnung zu machen, monotone Arbeiten gehen auch besser von der Hand.

Food and Soul: Rote-Rüben-Curry



Dos and Don’ts:

Pflegende Maßnahmen und die Zufuhr von nährenden Stoffen werden von Haut und Nägeln momentan besonders gut angenommen.

Knie und Knochen sind an Steinbock-Tagen besonders empfindlich gegenüber einer außergewöhnlichen Belastung.

Samstag, ca. 12 h, bis Montag, ca. 16 h: zunehmender Mond in Wassermann



Dating: Halten Sie den Radarschirm auf Empfang, es kann leicht zu einer überraschenden Begegnung kommen.

Erfolg: Miteinander geht alles leichter - eine gute Zeit für Teamwork!

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich nicht zu allzu großer Nähe, geben Sie Ihrem Gegenüber und nehmen Sie sich selbst Freiraum.

Hund und Katz' & Co: Die Mondqualität kann dazu führen, dass Tiere sich ungewöhnlich benehmen. Keine Sorge, das geht bald vorbei.

Wohnen/Haushalt/Garten: Lassen Sie einmal alle Arbeit ruhen und genießen Sie Ihre Umgebung wie ein König.

Food and Soul: Wildbraten in Hagebuttensauce



Dos and Don’ts:

Guter Zeitpunkt, um Probleme mit der Elektronik zu lösen.

Lassen Sie sich nicht zu allzu verrückten Aktionen hinreissen.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

