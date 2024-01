Diese Phase des zunehmenden Mondes hilft dabei, Ausdauer zu zeigen und Vorhaben voranzupushen.

Dienstag, 16, bis Montag, 22. Jänner 2024

Dienstag, ca. 06 h, bis Donnerstag, ca. 09 h: zunehmender Mond in Widder

Dating: Verabreden Sie sich zu einer gemeinsamen sportlichen Aktivität, das passt super zu den Widder-Vibes.

Erfolg: Sie stecken voll Power und wollen am besten alle Ideen sofort in die Tat umsetzen. Überlegen Sie aber auch die langfristigen Durchführungsmöglichkeiten.

Partnerschaft: An diesen Tagen kann der Haussegen ein bisschen schief hängen, flüchten Sie nicht in Trotzreaktionen, sondern bemühen Sie sich bewusst um Kompromisse.

Hund und Katz' & Co: Zahnbehandlungen bei Tieren nach Möglichkeit nicht an Widder-Tagen vornehmen.

Wohnen/Haushalt/Garten: Wenn Sie etwas vorhaben, das schnell erledigt werden kann, nützen Sie den Elan dieser Tage. Geduldsarbeiten fallen momentan nicht so leicht.

Food and Soul: Gebackene Auberginenscheiben mit Ajvar



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage tut an Widder-Tagen besonders gut.

Zu viel Hektik und Stress könnten zurzeit verstärkt zu Kopfweh und Migräne führen.

Donnerstag, ca. 09 h, bis Samstag, ca. 15 h: zunehmender Mond in Stier



Dating: Zeit für Genuss: Ein gemütliches Essen, ein Museumsbesuch oder Wellnessen sind angesagt.

Erfolg: Gute Tage, um eine Versicherung abzuschließen oder Geld anzulegen.

Partnerschaft: Bei Diskussionen neigen wir momentan sehr zum Beharren auf unserem Standpunkt. Nützen Sie die aktuellen Vibes lieber für gemeinsames Genießen und verlegen Sie Diskussionen auf die kommenden Zwillinge-Tage.

Hund und Katz' & Co: Ihr Tier braucht zurzeit noch mehr als sonst die Respektierung seines "Reviers".

Wohnen/Haushalt/Garten: Diese Tage versprechen Schnäppchen-Einkäufe, wenn Sie auf der Suche nach Dingen sind, die die Wohnung oder den Garten gemütlicher machen können.

Food and Soul: Karotten-Ingwer-Suppe mit Croûtons



Dos and Don’ts:

Laden Sie doch wieder einmal Familie und Freunde ein, diese Tage eignen sich besonders dazu.

Die Halsregion ist jetzt besonders empflindlich, einen warmen Schal nicht vergessen!

Samstag, ca. 15 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Zwillinge



Dating: Die Gesprächsthemen gehen an Zwillinge-Tagen sicher nicht aus. Nützen Sie diese Vibes, um Ihr Gegenüber besser kennenzulernen.

Erfolg: Eine gute Zeit für erfolgreiche Meetings oder Mitarbeiter-Gespräche.

Partnerschaft: Falls eine Aussprache ansteht, eignet sich die Zwillinge-Qualität hervorragend dazu.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling ist momentan sehr aufnahmenbereit für Lernaufgaben.

Wohnen/Haushalt/Garten: Falls es etwas mit den Nachbarn zu besprechen gibt, ist der Zeitpunkt gerade ideal.

Food and Soul: Tortilla mit Artischocken



Dos and Don’ts:

Abwechslung bringt neuen Schwung ins Leben, nützen Sie die momentane Zeitqualität für Neues.

Bedenken Sie, dass wir nicht auf allen Hochzeiten tanzen können. Der Wunsch danach fördert Verzettelung und Nervosität.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Für nähere Informationen zum Thema Astrologie besuchen Sie bitte meine Website www.astrologik.at



Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

ASTROlogik®

Fachmitglied des Österreichischen Astrologenverbandes

Dipl. Astromaster®

www.astrologik.at

office@astrologik.at