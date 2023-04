Dienstag und Mittwoch eigenen sich zum Abschließen und Abgeben, auch noch einmal für letzte Fasttage in dieser Mondphase. Ab Donnerstag beginnt der Mond wieder zuzunehmen, somit gelingt es gut, Neues anzugehen, in die Zukunft zu schauen, aufzubauen.

Dienstag, 18., bis Montag, 24. April 2023

Dienstag, ca. 03 h, bis Donnerstag, ca. 06 h: abnehmender Mond in Widder



Dating: Die Zeitqualität verleitet dazu, zu forsch zu sein. Das könnte Ihr Gegenüber abschrecken.

Erfolg: Gehen Sie bei der Verfolgung Ihrer Ziele nicht mit dem Kopf durch die Wand. Bemühen Sie sich um Kompromissbereitschaft.

Partnerschaft: Eine gute Zeit, um die gemeinsame Energie zu ballen, anstatt sie gegeneinander einzusetzen.

Hund und Katz' & Co: Sportliche Aktivitäten machen Ihrem Tier momentan besonders viel Spaß.

Wohnen/Haushalt/Garten: Besonders fruchttragende Pflanzen reagieren jetzt sehr gut auf Düngen oder Zurückschneiden.

Food and Soul: Frühlingssalat mit Paradeisern, Mais, Paprika, Gurke, Bohnen und Kürbiskernöl-Dressing



Dos and Don’ts:

Eine Tiefenreinigung der Haut bringt jetzt den optimalen Effekt.

Spannungskopfweh kann verstärkt vorkommen, Lockerungsübungen und Sport versprechen Abhilfe.

Donnerstag, ca. 06 h, bis Samstag, ca. 12 h: zunehmender Mond in Stier, Neumond Donnerstag, ca. 6 h



Dating: Ein Date zum Wellnessen kommt bei diesen Vibes besonders gut an.

Erfolg: Überlegungen oder Aktivitäten in Richtung Abgrenzung zur Konkurrenz können jetzt gute Erfolge bringen.

Partnerschaft: Familientreffen oder eine gemütliche Zeit mit Freunden sind angesagt.

Hund und Katz' & Co: Ihr vierbeiniger Liebling genießt Streicheleinheiten jetzt ganz besonders. Natürlich auch Leckerlis, aber die sollten immer artgerecht und gesund sein.

Wohnen/Haushalt/Garten: Überprüfen Sie einmal den Status all Ihrer Versicherungen. Möglicherweise gibt es Optimierungsbedarf.

Food and Soul: Bratwürste mit Kohlrabi-Rahm-Gemüse und Erdäpfel-Rösti



Dos and Don’ts:

Gönnen Sie sich doch wieder einmal ein kulturelles Erlebnis!

Die Halsregion und die Stimme sind momentan sehr sensibel, vermeiden Sie Zugluft und Überbelastung.

Samstag, ca. 12 h, bis Montag, ca. 22 h: zunehmender Mond in Zwillinge

Dating: Nutzten Sie die kommunikativen Vibes und zeigen Sie ehrliches Interesse, das ist zurzeit sehr erfolgversprechend.

Erfolg: Bemühen Sie sich um Konzentration auf das Wesentliche, die Zeitqualität verführt dazu sich zu verzetteln.

Partnerschaft: Perfekte Tage für eine Aussprache, falls eine ansteht.

Hund und Katz' & Co: Für das Schneiden der Krallen ist dieser Mondstand nicht günstig. Wenn es geht, warten Sie damit auf die Zeit ab Donnerstag.

Wohnen/Haushalt/Garten: Die Pflege guter nachbarschaftliche Beziehungen ist wichtig. Der aktuelle Mondstand eignet sich perfekt dazu.

Food and Soul: Broccoli-Feta-Quiche mit Walnüssen



Dos and Don’ts:

Eine gute Zeit für Verhandlungen oder auch Vertragsabschlüsse.

Es funktioniert nicht, auf allen Hochzeiten zu tanzen, setzen Sie Prioritäten.



Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf oe24plus einen Ausblick zu liefern, welche kosmischen Konstellationen Sie in jeder Woche zu erwarten haben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen Gedankenanstöße bieten, wie Sie diese zu Ihrem Vorteil und Wohlbefinden nutzen können.

Herzlichst, Ihre



Dr. Renate Hofbauer

